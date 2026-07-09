Yurt dışına ihraç edilen ve 46 yıllık üretim geçmişine sahip Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Napolyon cinsi kirazda hasatta sona yaklaşıldı. Bahçede kilogramı 30 ila 70 liradan alıcı bulan kiraz, marketlerde 200-250 liraya kadar satılırken, üreticiler durumdan şikayetçi. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten üreticiler, "Bu iş yapılmaz" diye sitem etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 46 yıllık üretim geçmişe sahip ve önemli bir geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona gelinirken, yerinde 60 TL olan kirazın fiyatı pazarda ve zincir marketlerde 250 TL'ye kadar çıkıyor.

'NAPOLYON' CİNSİ KİRAZIN HASADINDA SONA GELİNDİ

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 rakımlı 9 bin 500 nüfuslu Gölpazarı ilçesinde, yurtdışına ihracatı yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona gelindi. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor. İlçede 46 yıllık geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana önemli geçim kaynağı olan kirazda bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton ürün bekleniyor.

Tarlada 30, markette 250 lira! Üretici dertli: Bundan sonra bu iş yapılmaz!

KİRAZLAR KALP ŞEKLİNDE

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, 'kalp' şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor. Sabah erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra tüketicilere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

"YERİNDE 30 LİRA İLE 70 LİRA, MARKETLERDE 200 LİRA İLE 250 LİRA"

Kiraz üreticisi Orhan Büyükavcı, bu sezon ilçe genelinde 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte ulaşmak üzere olduklarını anlatarak, kirazlar, parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Büyükavcı, "Bu sene rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha az oldu. Yerinde 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Marketlerde bakıyoruz 200 lira 250 lira, bizim burada en fazla alacakları 60 lira" dedi.

Tarlada 30, markette 250 lira! Üretici dertli: Bundan sonra bu iş yapılmaz!

"BU FİYATLAR KURTARMAZ"

Diğer bir kiraz üreticisi Mehmet Düzcü ise tarlada en iyi kirazı 60 TL'den verdiğini anlatarak, "1981'den beri devam ediyoruz. Ama yıl yıldan daha kötü geliyor. Masraflarımız çok, çıkardığımız malın fiyatları yıldan yıla düşüyor. Emeğimizi kurtarmıyor. Onun için artık bahçecilik sona gelmiş durumda. Bundan sonra bahçecilik yapılmaz. Bu fiyatlarla kurtarmaz" dedi.

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