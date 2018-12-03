Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, 57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı aldı.

"TAAHHÜTLERİMİZE UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi yaptığı açıklamada, "OPEC'ten Ocak 2019 itibarıyla çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu saban ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" dedi.

"AYRILMAK KOLAY DEĞİL"

Al-Kaabi, Katar'ın ayrılmasının OPEC'in petrol üretim kararları üzerinde "küçük" bir etkisi olacağını belirtirken, 57 yıldır üyesi olduğumuz OPEC'ten ayrılmak kolay değil" diye konuştu.