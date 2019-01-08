Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu spotunda, uygulanan yöntemlerle faturaların yüzde 28’e kadar azaltılabileceğinin altı çiziliyor. Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık amaçlı olarak hazırlanacak spotlarda 3D animasyonlar da kullanılarak yılda 700 liraya kadar enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtiliyor. Enerji verimliliğini sağlamak için bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümü ile bir yılda yüzde 28 tasarruf sağlanabiliyor. Bunların yanı sıra kullanılmayan elektronik aletlerin prizden çıkarılması, ortam sıcaklığının 21 dereceye düşürülmesi gibi tedbirlerle fatura miktarına göre yıllık 700 liraya varan tasarruf sağlanabileceği vurgulanırken “Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın” vurgusu yapılacak.