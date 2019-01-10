Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Hızlı büyüyen e-Ticaret sektörü artık kendi zenginlerini çıkarıyor. e-Ticaret sitelerinde dükkân açan satıcıların gelirleri milyon lirayı aşıyor. 23 milyon kullanıcısı ile Türkiye’nin en büyük e-Ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, GittiGidiyor’daki 100 bin satıcının 1.206’sının yılda 1 milyon TL ve üzeri değerde satış yaptığını belirterek “Yani satış geliri açısından, GittiGidiyor’un her 100 satıcısından biri milyoner oluyor. Milyoner satıcılarımızın yüzde 10’u kadınlardan oluşuyor ve ortalama 39 yaşındalar. İstanbul’da 653 milyonerimiz, Ankara’da 113 milyonerimiz ve İzmir’de 89 milyonerimiz var” dedi. e-Ticaret sitelerinin istihdam anlamında da ekonomiye büyük katkı sağladığına dikkat çeken Kantarcı şunları kaydetti: Yaptığımız araştırmaya göre, GittiGidiyor’da satış yapan işletmelerde ortalama 6,5 kişi çalışıyor. Yani 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyoruz. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3,4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünden yola çıktığımızda, GittiGidiyor’un toplamda 2,2 milyon kişinin geçiminde rol oynadığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, işini GittiGidiyor ile e-Ticaret’e taşıyan işletmelerin yüzde 50’si, bu nedenle ortalama 2 kişi işe aldığını belirtti. Her 2 satıcımızdan birinin GittiGidiyor’da satışa başladıktan sonra sağladığı bu ek istihdam, 100 bin kişiye yeni iş imkânı sağladığımızı gösteriyor.

200 markaya ihracat yaptıracak

Geçtiğimiz yılı yüzde 40 büyüme ile kapatan GittGidiyor 2019’da e-ihracata odaklanacak. 2018’de globalleşme yolunda önemli bir adım atarak e-İhracat açılımını başlattıklarını belirten Kantarcı, “Yerli ürünleri eBay üzerinden 192 ülkede 177 milyon kullanıcıyla buluşturuyoruz. 2019’da en az 200 markaya daha e-İhracat’ın kapılarını açacağız. Ayrıca son bir yılda 3 bin KOBİ’yi e-Ticaret’e kazandırdık. Bu planlar doğrultusunda önümüzdeki yıl için hedefimiz yüzde 30 büyümek” dedi.

SANİYEDE 1 ÜRÜN SATTI

GittiGidiyor’da 2018 yılında saniyede bir ürün satıldı. Toplam satışın yüzde 50’si mobilden gerçekleşirken en çok büyüyen ilk 5 kategori sırasıyla otomobil-motosiklet aksesuarı, cep telefonu ve aksesuarı, ev dekorasyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, bilgisayar oldu.