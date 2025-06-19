6 ayda 6 milyar TL destek: AB destekli kredi garanti fonu Türkiye’ye geliyor!

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), AB destekli NASIRA+ risk paylaşım programını Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin de yer aldığı ikinci fazı NASIRA+’ın hayata geçmesiyle kırsal bölgelerde ve özellikle tarım sektöründe finansmana erişimi sınırlı kesimlere yönelik 200 milyon avro civarında kredi portföy garantisi sağlanabilecek.

ÖMER ŞEN İZMİR - Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), AB destekli kredi garanti programı NASIRA’yı Şekerbank aracılığı ile Türkiye’deki çiftçi ve KOBİ’lerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Programın ikinci fazı NASIRA+ kapsamında 200 milyon avroluk kredi portföy garanti desteğinin 2025 yılının son çeyreği itibarıyla uygulamaya geçmesi hedefleniyor. İlerleyen adımlarda Şekerbank’ın yanı sıra diğer Türk bankalarının da dâhil edilmesi planlanan NASIRA+ programı ile finansmana erişimi sınırlı olan küçük çiftçiler öncelikli olmak üzere mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan kredi portföyüne AB destekli garanti temin edilebilecek. FMO Yatırımdan Sorumlu Başkanı Huib-Jan de Ruijter, geçtiğimiz yıl kasım ayında FMO liderliğinde altı uluslararası finans kuruluşu tarafından 160 milyon dolar kredi temin edildiğini hatırlatarak “FMO’nun dünya genelindeki en büyük ikinci ülke portföyünün Türkiye olması, Türkiye’nin potansiyeline olan güvenimizin güçlü bir teyididir. Türkiye’deki 640 milyon avroyu aşan portföyümüzü önümüzdeki yıllarda planlanan yatırımlarımızla 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz. Şekerbank ile iş birliğimizi NASIRA+ programı ile geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin de bankanın kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı uzun vadeli yabancı kaynağın son bir yılda iki katına yükseldiğini belirtti. Söz konusu portföyün tamamının sosyal ve çevresel amaçlara yönelik öncelikle KOBİ ve çiftçilerin finansmanı için edinildiğini söyleyen Galpin “Türkiye’de bugün kuruluş amacı tarımın finansmanı olan tek özel banka kimliğimizle ve kırsal kalkınmadaki 72 yıllık öncü rolümüz doğrultusunda söz konusu kredi garanti programı kapsamında FMO tarafından değerlendirilen ilk potansiyel uygulayıcı banka olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Tabana yaygın esnaf, işletme, kadın girişimci ve çiftçi müşterilerin finansman ihtiyaçlarında teminat sağlanmasının zorluğuna dikkat çeken Galpin “Bankalar NASIRA kredi portföy garanti programı sayesinde finansmana erişimi sınırlı gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sağlayabilecek. Müşteri tabanının genişlemesine ve tabana yaygın kredi büyümesine katma değer sağlayacak NASIRA+ programı ile FMO, Türkiye’nin kapsayıcı büyümesine önemli bir yatırım yapacak” diye konuştu.

6 AYDA 6 MİLYAR TL DESTEK

FMO’nun kendi kaynakları ile verdiği desteğin yanı sıra uluslararası çapta özel ve kamu sermayesini de Türkiye’ye çektiğini belirten Galpin “En son Kasım 2024’de gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında FMO’nun liderliğinde 6 uluslararası kalkınma kuruluşunun katılımıyla sağlanan 160 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisiyle, son 6 ayda kırsal bölgeler öncelikli olmak üzere 10 bine yakın çiftçi, kadın girişimci ve KOBİ müşterimize 6,2 milyar TL’lik finansman sağladık. Böylelikle yaklaşık 65 bin civarında yeni ve mevcut istihdamı destekledik” dedi.