Adana Sanayi Odası ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen SoGreen Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nda, KOBİ’lere yönelik 6 milyon TL’ye varan faizsiz geri ödemeli finansman desteğinin detayları açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen kapsamlı bir toplantıyla sanayicilere tanıtıldı. Sakıp Sabancı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, projenin stratejik önemine dikkat çekti.

"BU DESTEKLER SANAYİCİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Finansman maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yapan Oğuz, şunları kaydetti;

"Başkanımızın önderliğinde 2020’den bu yana Sanayi Kampüsü çatısı altında yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü bir bütün olarak çalışıyoruz. Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bu dönemde, bu tür geri ödemeli destekler sanayicimiz için çok kıymetli. Umuyorum ki Adana’mız bu çağrıdan maksimum düzeyde faydalanacak ve firmalarımız en başarılı projelerle bu imkanı değerlendirecektir."

"Haziran bitmeden imzaları atıyoruz"

6 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Programın işleyişi ve hızı hakkında bilgi veren Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran "Toplam bütçesi 400 milyon TL olan programın, Dünya Bankası ile yapılan büyük bir anlaşmanın parçası oldu. Geçtiğimiz yıl mikro işletmelere yönelik hibe programımızı başarıyla yürüttük. Şimdi ise KOBİ’lerimiz için proje başına 6 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Bu kaynak, finansman ihtiyacının zirve yaptığı bir dönemde ülkemiz ve bölgemize kazandırılmış önemli bir pakettir. Süreç çok hızlı ilerleyecek; Haziran ayı bitmeden sözleşmeleri imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ÇKA Program Yönetim Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, teknik detayları içeren kapsamlı Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Bilgilendirme Toplantısı sunumu gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu.

