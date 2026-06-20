Düğün ve mezuniyet sezonunun başlamasıyla birlikte abiye elbiselere talep artarken, yüksek fiyatlar vatandaşları kiralık elbiselere yönlendirdi. Bir kez giyilecek kıyafetler için 5 bin liradan başlayan kiralama fiyatları, 25 bin liraya kadar çıkarken, lüks markalara olan ilginin de arttığı belirtiliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün, nişan, kına ve mezuniyet törenleri peş peşe başladı. Ancak ünlü markaların abiye ve lüks kıyafet fiyatları on binlerce lirayı bulunca, vatandaş çareyi satın almakta değil kiralamakta buldu. Bir gecelik şıklık uğruna servet ödemek istemeyenlerin akın etmesiyle kiralık elbise sektöründe adeta talep patlaması yaşanıyor.

Özel günlerde "Ne giyeceğim?" derdine düşenlerin yeni gözdesi olan kiralama mağazaları, bütçesini korumak isteyenlerin ilk durağı haline geldi.

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SHOW Haber'e konuşan sektör temsilcileri, tüketicilerin artık tek bir gece giyilip yıllarca dolapta bekleyecek kıyafetlere büyük paralar bağlamaktan kaçındığını belirtiyor. Mağazalarda kına gecelerinden nişanlara, after party konseptlerinden mezuniyetlere kadar her bedene uygun binlerce seçenek sunuluyor.

60 bin liralık elbise üçte bir fiyatına! İşte düğün ve mezuniyet sezonunda yeni trend

FİYATLAR 3'TE 1 ORANINDA

Özellikle pahalı ve lüks markaların abiyelerine ilginin yoğun olduğunu belirten işletmeciler, kiralama yönteminin sunduğu ekonomik avantajı şu sözlerle özetliyor:

"Dışarıda özel olarak 60-70 bin liraya diktirebileceğiniz şık bir abiyeyi, mağazamızdan üçte biri fiyatına kiralamanız mümkün. Örneğin satış fiyatı çok yüksek olan bir tasarım elbiseyi 8 bin liraya kiralayabiliyorsunuz. Böylece bir elbise satın alacağınız parayla, farklı davetler için üç ayrı model ve renkte elbise giyme şansınız oluyor"

60 bin liralık elbise üçte bir fiyatına! İşte düğün ve mezuniyet sezonunda yeni trend

FİYATLAR 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Kiralık abiye piyasasında fiyatlar kalitesine ve markasına göre 5 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar yükseliyor.

Bir kere giyeceği kıyafet için sonradan satma derdiyle uğraşmak istemeyen tüketiciler bu durumdan son derece memnun.

60 bin liralık elbise üçte bir fiyatına! İşte düğün ve mezuniyet sezonunda yeni trend

Diğer taraftan, piyasada 6 bin lira civarında satılan hazır giyim abiyelerin bulunması nedeniyle "Kiralamaktansa satın almak daha makul" diyen bir kesim olsa da, lüks segmentteki fiyat artışları ibreyi tamamen kiralama formülüne çevirmiş durumda.

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