Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın birinci enflasyon raporunu açıkladı. Sheraton Ankara Oteli’nde düzenlenen toplantıda sunumunu yapan Çetinkaya “Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yılı sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Bir önceki rapor dönemine göre aşağı yönlü güncellemeler, ana eğilimde beklenen iyileşmeden kaynaklanıyor. 2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren daha zayıf seyretmesi beklenen talep koşullarının, enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz” dedi.

İÇ TALEP DEĞİL, İHRACAT

2019 boyunca ülke risk primlerindeki gerilemeyle beraber, net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngördüklerini ifade eden Çetinkaya “Gelişmiş ülke merkez bankalarının kademeli parasal sıkılaşma eğilimi, geçen yılın son çeyreğinde de devam etti. Ancak bu dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin artması, gelişmiş ülkelerde devam eden politika normalleşmesinin hız kaybedebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde tahvil getirileri geriliyor. Portföy akımları, gelişmekte olan ülkelere yöneliyor. İçeride para politikasındaki sıkı duruş ve enflasyon görünümündeki düzelme, finansal göstergelerde iyileşme kaydedilmesine katkıda bulunuyor. Ülke risk primindeki düşüşün de etkisiyle Türk lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu yönde ayrışırken, kısa ve orta vadeli piyasa faizleri de geriledi. Finansal şartlardaki sıkılık devam ederken, kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hâle geldi. Enflasyonun dizginlenmesinde büyük ölçüde, Türk lirasındaki değerlenme, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ithalat fiyatlarındaki gerileme, belirli dayanıklı tüketim mallarına yönelik vergi indirimleri ve azalan talep etkili oldu. Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 yılı için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz” ifadelerini kullandı.

DOLAR BASKI ALTINDA

Dolar, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın sunumuyla birlikte gerilemeye başladı. Dünkü işlemlerde, 5,26 TL’ye kadar düşüş yaşandı. Borsa ise 104 bin seviyesini korudu. Analistler, sıkı para politikasının doları baskı altında tutmaya devam edeceğini belirtiyor.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI RİSK

Merkez Bankası; 2019 ve 2020 sonu gıda enflasyonu tahminlerini, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korudu. Gıda enflasyonunun özellikle yaş sebze ve meyve fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti: Uzun bir süredir bu konuya dikkati çekiyoruz. Konjonktürel gelişmeleri, yapısal unsurları ve atılan adımları önemsiyoruz. Üretim planlamasından nihai tüketiciye kadar giden tedarik zincirinin, rekabet şartlarının en etkin ve verimli şekilde oluşması, gıda fiyatlarında yaşadığımız dönemsel oynaklıkları azaltacaktır. Bu kapsamda Hal Yasası başta olmak üzere atılan olumlu adımlar, devam etmekte olan çalışmalar var. Bunların önümüzdeki dönemde yüksek koordinasyonla devam edeceğini ve gıda fiyatlarında yaşanan oynaklığın sınırlanmasına katkı vereceğini umuyoruz.

FİYATLAMA DAVRAŞINI SAĞLIKLI DEĞİL

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya “Yayınladığımız Enflasyon Raporu’nda verilen ana mesaj, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğidir. Bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” dedi. Amaçlarının, enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında 3 yıllık zaman diliminde yüzde 5’e yaklaştırmak olduğunu vurgulayan Çetinkaya; faiz indirimi beklentileriyle ilgili olarak “Fiyatlama davranışlarının tekrar sağlıklı seviyelere ulaştığını görebilmemiz gerekiyor. Para Politikası Kurulunun bu konudaki duruşu net. Bu anlamda süre değil, veriye bağlı bir karar verme sürecimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte cari açık ve enflasyonda pozitif trend ve iyileşme görüyoruz” şeklinde konuştu.