Ajax-Benfica maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Ajax, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'yı Johan Cruyff Arena'da ağırlıyor. Peki, Ajax-Benfica maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ajax, Jose Mourinho'lu Benfica'yı Johan Cruyff Arena'da konuk ediyor. Ajax iç saha avantajını kullanarak kötü gidişata dur demek isterken, Mourinho'lu Benfica da yine art arda gelen kötü sonuçların ardından çıkış yakalamanın peşinde. Peki, Ajax-Benfica maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Ajax-Benfica maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Ajax'ta Steven Berghuis, Benfica'da ise Bruma, Bah, Pavlidis, Nuno Felix ve Lukebakio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
25 KASIM UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
20.45 Ajax - Benfica
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea - Barcelona
23.00 Borussia Dortmund - Villarreal
23.00 Napoli - Karabağ
23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt - Juventus
23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United