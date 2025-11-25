Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp derbi öncesinde büyük şok yaşarken, "Ederson Galatasaray maçında oynayacak mı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup ettiği maçta Brezilyalı file bekçisi Ederson'un tribünlere el hareketi yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ederson'un sosyal medyaya yansıyan görüntüsü tartışmaları da beraberinde getirirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuyla ilgili son dakika açıklaması sarı-lacivertli kulübü derinden sarstı.

Ederson Galatasaray maçında oynayacak mı? Fenerbahçede derbi öncesi büyük şok

FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

TFF'nin 25 Kasım 2025 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı duyuruda, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu Ederson Santana de Moraes’in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ederson'un PDFK'ya sevki sonrası sarı-lacivertli kulüpten de karşı hamle geldi. Fenerbahçe'nin Ederson’un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladığı kaydedildi.

Özellikle Çaykur Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen örnekler toplandığı ve Brezilyalı kalecinin PFDK sevkine karşı savunmada bu görüntülerin kullanılacağı bilgisi verildi.

Ederson Galatasaray maçında oynayacak mı? Fenerbahçede derbi öncesi büyük şok

EDERSON GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Zirve yarışında puan farkını bire kadar indiren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Brezilyalı kaleci Ederson ise yaptığı hareket dolayısıyla ceza alması halinde derbi maçında forma giyemeyecek.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası