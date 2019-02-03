Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), tarım ürünlerinin hasar prim ödemelerinde değişikliğe gitti. Sigorta teminat kapsamına yeni ürünler eklenirken, bitkisel ürün sigortasında tazminat ödemesinde yüzde 80 kuralı da yapılan son değişiklikle kaldırıldı. Buna göre dolu riski tarife fiyatı yüzde 10 artan ürünler; Antep fıstığı, haşhaş, ceviz, soğan, kestane, ayçiçeği, ayva ve ıspanak, yüzde 5 artanlar ise; elma, armut, erik, üzüm, kayısı, mısır oldu. Çeltik, çay, kuru fasulye, aspir ve karnabaharın dolu riski tarife fiyatı yüzde 15, zeytin, yonca, şeker pancarı, tütün, incir ve patlıcanın ise yüzde 10 düşürüldü.

Yine, hasar prim dengesine göre bazı ürünlerin don riski tarife fiyatı arttırılırken bazılarının fiyatı düşürüldü. Buna göre, elma, kivi, portakalın don tarife fiyatı yüzde 10, üzümün ise yüzde 5 arttı. Nar, incir, kestane ve zeytinin don tarife fiyatı yüzde 15, Antep fıstığı ve vişnenin yüzde 10, ayvanın ise yüzde 5

azaltıldı. Bitkisel ürün sigortası teminat kapsamına alınacak yeni ürünler de belli oldu. Sertifikalı tohumluk domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak, sumak, rezene, kenevir ve keten ile gojiberi, şekerotu, oğul otu, adaçayı, arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale teminat kapsamına alınacak bitkisel ürünler arasına yer aldı.

TERÖR TEMİNATI

Ayrıca yapılan değişiklikle terör eylemleri ve sabotaj neticesinde oluşan büyük baş ölümleri, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü teminat kapsamına alındı. Küçükbaşlar hayvanlarda ise bulaşıcı hastalıkları önlemek için hayvanların gebelik süresinde meydana gelen yavru atmalar da artık teminat kapsamında.

VERİM DÜŞÜKSE FARK İADE EDİLECEK

Buğday, arpa, yulaf ve çavdar ürünlerinin sertifikalı tohumları için düzenlenen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçelerinde 1 Ocak’tan itibaren verim ve fiyat artırımına bağlı primli eklere istinaden üreticilerden prim alınmayacak. Ortalama verim ve fiyat düşüklüğüne bağlı yapılacak prim iadeli ek işlemlerinde ise çıkan prim farkı sigortalılara iade edilecek.