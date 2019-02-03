Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ile yapılan düzenleme sonucu Türkiye’nin Avrupa ülkelerine göre kişi başına 5-7,5 kat fazla NBŞ tüketmek durumunda kaldığını hatırlatan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “Geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülen NBŞ kotası şimdi de yüzde 2,5’e indi” dedi. Kota sınırlamasının hem tüketici sağlığını hem pancar üretimini hem de hayvancılığı olumlu etkileyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, şunları kaydetti: NBŞ kotalarının 67 bin 500 tonla sınırlandırılması 200 bin tonun üzerinde daha fazla pancar şekeri üretmesi demek. Bu da yaklaşık 1,5 milyon ton daha fazla pancar üretimi anlamına gelir ki bu daha çok çiftçinin pancar üretmesi demek. Kararın ikinci sonucu ülke hayvancılığını pozitif manada etkileyecek olmasıdır. Malum ülkemizde son yıllarda en çok gündeme gelen konulardan biri et fiyatları ve hayvan ithalatı. Ülkemiz hayvancılığının en büyük meselelerinden biri yem materyali eksikliği. Pancar ise aralık-şubat aylarında bu ihtiyacı karşılayabilecek en önemli tarımsal ürünlerden biri. Pancar üretimi ile ülkemiz 500 bin tonun üzerinde daha fazla küspe, 85 bin ton civarın da daha fazla melas üretebilecektir. Yani 80 bin civarında büyük baş besi hayvanı sorunsuz şekilde beslenecek. Dolayısıyla canlı hayvan ya da karkas et ithalatı azalacak. Konuk ayrıca karar ile birlikte tatlandırıcı kullanımının azalacağını bunun da obezite başta olmak üzere bir çok sağlık probleminin önüne geçeceğini söyledi.