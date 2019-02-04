Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı rekor kırarken, dizi sektörü de bu süreçte önemli rol üstlendi. 156 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin ulaştığı dış satım rakamı, 350 milyon doları buldu. Türkiye böylece, ABD’den sonra dizi ihracatında ikinci sıraya yükseldi. Diziler bu başarısıyla turizmin gelişmesine ve yerli ürünlerin tanıtımına, dolayısıyla ihracatına da önemli katkı sağlıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde Türk dizilerinin izlenmesi, buralardan gelen turist sayısını olumlu yönde etkiliyor. Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla takip edilen Türk dizileri, bu ülkelerde en çok izlenen 15 program arasında bulunuyor. Türk dizilerinin ulaştığı başarı, İngiltere ve ABD’nin de dikkatini çekti. BBC ve CNN, Türkiye’ye gelerek bu durumu haber yaptı. Balkanlar’da yeni doğan birçok çocuğa, Binbir Gece’den esinlenerek “Şehrazad” ve “Onur” adı veriliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün kendi adlarını taşıyan parfümleri, Orta Doğu’da satış rekorları kırıyor.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yakalanan bu rüzgârın daha iyi kullanılması gerektiğini söyledi. Dizi film ve mobilya sektörünün iş birliğiyle ihracatın daha da artacağını belirten Palandöken “Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirilmeli. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı” ifadelerini kullandı. Her yıl 100’den fazla dizi üretildiğini hatırlatan Palandöken “Bu diziler yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Mobilya sektörümüz de zaten dış ticaret fazlası veriyor. Her geçen gün kendisini geliştiriyor, yeniliyor ve daha fazla ülkeye ulaşıyor. Küçük esnafımızın buradan aldığı pay artmalı” diye konuştu.