Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik oranı Kasım 2018’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3’e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 706 bin kişilik artışla, 3 milyon 981 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı Kasım 2018’de, bir önceki aya göre de 0,7 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, 4,3 puan yükselerek yüzde 23,6 oldu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 6,5’i inşaat, yüzde 55,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerin sayısı Kasım 2018’de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılım oranı, aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 53’e yükseldi.

İMDADA TARIM VE TURİZM YETİŞİYOR

İşsizlik rakamları üç ay geriden geldiği için, o dönemde yaşanan durum bugünü tam olarak yansıtmıyor. Son dönemde alınan tedbirlerin de etkisiyle döviz ve faiz oranları gerilemiş durumda. Ayrıca sektörlere de uygun kredi kanalları, yeniden yapılandırma imkânları, vergi indirimleri gibi avantajlar sağlandı. Yaklaşan baharla birlikte özellikle tarım ve turizm sektörlerinin canlanması bekleniyor. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasının ardından istihdam piyasasının canlanması bekleniyor.