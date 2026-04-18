ABD’li otomotiv devi Ford, beklenmedik vites değişimlerine yol açabilecek bir yazılım hatası nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Otomotiv devi Ford, yazılım hataları nedeniyle tarihinin en büyük geri çağırma operasyonlarından birine imza atıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un en popüler modellerinden biri olan F-150 kamyonetlerinde ciddi bir yazılım hatası tespit edildiğini duyurdu.

İncelemelere göre söz konusu hata, ani vites düşüşüyle kontrol kaybı ve ciddi kaza riskine yol açıyor.

Ford, şu ana kadar bu arıza ile bağlantılı olabileceği düşünülen iki yaralanma ve bir kaza raporu aldıklarını açıkladı.

Ford, yazılım hatası nedeniyle 1,4 milyon aracı geri çağırıyor

RÖMORK FREN MODÜLÜNDE İLETİŞİM KRİZİ

Sorun sadece vites değişimleriyle sınırlı değil. Şubat ayında başlayan ve dört milyondan fazla aracı kapsayan geniş çaplı soruşturmanın devamında, "Entegre Römork Modülü"ndeki bir başka arıza daha gün yüzüne çıktı.

Söz konusu hata yüzünden, bir römork bağlandığında aracın arka lambalarının, sinyallerinin ve frenlerinin devre dışı kalmasına neden oluyor.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kapsamında 2021–2026 yılları arasında üretilen birçok model yer alıyor. Bunlar arasında:

Ford F-150 (2021–2026), Ford F-250 (2022–2026), Ford Ranger (2024–2026), Ford Maverick (2022–2026), Ford Expedition (2022–2026), Ford E-Transit (2026). Toplamda bir milyondan fazla F-250’nin de geri çağırmadan etkilenmesi bekleniyor.

ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ YOLDA

Ford, yaşanan bu yazılım krizini çözmek için hızlı bir aksiyon planı devreye soktu. Şirket, Mayıs ayından itibaren etkilenen araçlara "kablosuz güncelleme" (OTA) göndermeye başlayacak. Ancak daha hızlı bir çözüm isteyen araç sahiplerinin, en yakın Ford veya Lincoln bayisine başvurarak güç aktarma sistemi kontrol modülü yazılımını tamamen ücretsiz olarak güncelletebileceği de aktardı.

Sürücülerin araç ekranlarında "Römork Fren Modülü Arızası" uyarısını görmeleri durumunda vakit kaybetmeden servise başvurmaları öneriliyor.

