Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Sanayi tesislerinin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi için bu adımı atan bakanlık, yetkili laboratuvarlar ile firmalar arasına set koyacak. Mevcut sistemde firmalar ile yetkili laboratuvarlar arasında ticari anlamda yakın ilişkiler bulunuyordu. Ölçümler ve analizler, laboratuvar ile doğrudan temas kurularak yapılıyor, ücret doğrudan laboratuvarlara ödeniyordu. Bakanlık, bu sistemde oluşan ticari ilişkileri riskli görerek, yeni düzenleme yapma ihtiyacı duydu. Böylece sanayi tesislerine ait ölçüm ve analiz işleri, insan müdahalesinden uzak, objektif ve adil bir yöntemle hayata geçirilecek.