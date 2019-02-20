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TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
20.02.2019 - 13:17 |
Son Güncelleme:
20.02.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
TÜSİAD,
605869
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/605869.aspx
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