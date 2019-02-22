Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çiftliklerden toplanan günlük 600 ton atık, 2 bin kilovatsaat elektrik, 2 bin kilovat ısı enerjisi ve 70 ton organik gübreye dönüşüyor. Çevre köylerden 60 kişiye istihdam imkânı sağlanan tesiste sene sonuna kadar yatırımın 4,5 megavata çıkarılması ile hayvan atığından yılda 200 milyon liralık enerji ve gübre üretilmesi planlanıyor. ASKOÇ Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya “Şu anda 4 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 4,5 megavata çıktığımızda 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bölgenin en büyük gübre tedarikçisi olacağız” dedi.