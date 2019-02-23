Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."
Bakan Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik
23.02.2019 - 11:54 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Varank,
606596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/606596.aspx
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