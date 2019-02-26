Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son açıklanan TÜİK verilerinde genç işsizliğin yüksek çıkması sonrasında harekete geçiyor. Bakanlık, bu sene içerisinde özellikle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini yakın markaja alacak. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde işsizlik yüzde 12,3’e yükselirken üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı genel oranı da aşarak yüzde 13,1’e yükseldi. Üniversiteli işsizlerin yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizlik oranı da geçen yıla göre 1,8 puan birden artarak üniversite mezunları seviyesine çıktı. Genç işsizliğin düşürülmesi için devreye girecek olan İŞKUR, bütçesinden 26 milyon lira ayırarak, meslek danışmanlarını bir milyon öğrenciyle buluşturacak. Üniversitelerde yeni Kariyer Merkezleri kurulacak, meslek liselerinde ise 200 meslek tanıtım programı düzenlenecek. İŞKUR bu sayede öğrencilerin yol haritalarını çizmelerini sağlayacak. Meslek danışmanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından gençler, İş Kulüplerine yönlendirilecek. Geçtiğimiz sene 850 öğrenci, İş Kulüpleri’nden faydalanırken, bu sene bu rakamın artırılması için çalışmalar yapılacak. İş Kulüplerinde gençlere iş arama kanalları gösterilerek, öz güvenleri yükseltilecek. Gençlerin meslek seçimlerinde yardımcı olunacak, iş gücü piyasasına girişlerinde destek verilecek. Ayrıca öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, işveren beklentileri, başvuru araçları, telefonla görüşme ve mülakat simülasyonları gibi hem teorik hem pratik bilgilerle yoğunlaştırılmış eğitimler verilecek. Gençlerle yakından ilgilenilerek, tespit edilen eksiklikleri tamamlanıp istihdam edilmeleri sağlanacak.

MÜFREDAT YENİLEYECEK

İŞKUR’a bir destek de Millî Eğitim Bakanlığından gelecek. Bakanlık, meslek liselerinin çehresini değiştirecek. Özellikle ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla meslek dersleri ve işbaşı eğitimi arttırılacak, akademik dersler ise en aza indirilecek. Böylece sektörün beklentilerine göre mesleki ve teknik eğitim verilecek.