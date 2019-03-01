Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak “sarı gelin” ve “gelincik” adı verilen, tamamen tabii ve renkli iki tür pamuk üreteceklerini söyledi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen ürünün seri üretimi için köklü bir tekstil firmasıyla anlaşıldığını belirten Pakdemirli, 2020’den sonra daha geniş bir alanda sözleşmeli üretim yapılacağını kaydetti. Söz konusu firmayla bu yıl 25 dekarlık bir alanda üretim yapılacağını aktaran Pakdemirli “Sarı gelin ve gelincik adlarıyla iki natürel renkli pamuk tescil ettirildi. Sarı gelin açık, gelincik ise koyu kahve. Üzerinde boya içermemesi ve tamamen tabii olması tekstilciler için çok enteresan bir sonuç doğuracak. İyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli.” diye konuştu. Pakdemirli, gelecek dönemde bakanlığın bu konuda firmalarla ortak AR-GE çalışması yapacağını da sözlerine ekledi.
Türkiye’den renkli pamuk hamlesi
01.03.2019 - 03:52 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekstil sektörünün organik renkli pamuk ihtiyacı Türkiye’den karşılanacak.
Etiketler : pamuk,pamuk üretimi,
607776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/607776.aspx
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