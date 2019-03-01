Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak “sarı gelin” ve “gelincik” adı verilen, tamamen tabii ve renkli iki tür pamuk üreteceklerini söyledi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) geliştirilen ürünün seri üretimi için köklü bir tekstil firmasıyla anlaşıldığını belirten Pakdemirli, 2020’den sonra daha geniş bir alanda sözleşmeli üretim yapılacağını kaydetti. Söz konusu firmayla bu yıl 25 dekarlık bir alanda üretim yapılacağını aktaran Pakdemirli “Sarı gelin ve gelincik adlarıyla iki natürel renkli pamuk tescil ettirildi. Sarı gelin açık, gelincik ise koyu kahve. Üzerinde boya içermemesi ve tamamen tabii olması tekstilciler için çok enteresan bir sonuç doğuracak. İyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli.” diye konuştu. Pakdemirli, gelecek dönemde bakanlığın bu konuda firmalarla ortak AR-GE çalışması yapacağını da sözlerine ekledi.