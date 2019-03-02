Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ’lere yönelik 25 milyar liralık yeni paketin devreye girdiğini açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak, geçtiğimiz hafta verdikleri müjdeye ilişkin uygulamanın başladığını belirtti. Albayrak “Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

AZAMİ 1,5 MİLYON TL KREDİ

Yeni paketten 125 milyon liraya kadar cirosu olan KOBİ’ler yararlanacak. KOBİ’lere bu kapsamda azami 1.5 milyon TL kredi sağlanacak. KOBİ’lere 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık yüzde 1.54 faizle kredi sağlanacak. Yeni kredi paketi, hafta başından itibaren kullanımda olacak. Ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak. Vade 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olacak. Faiz ise aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 olarak uygulanacak. Krediden cirosu 125 milyon liraya kadar olan KOBİ niteliğindeki işletmeler yararlanacak.

PAKETLE MORAL GELECEK, ÜRETİMİ CANLANDIRACAK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı destek paketi, reel sektöre çok önemli bir motivasyon ve güven sağlayacaktır. Bu değerli katkıyı, sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

SIKINTILARI AZALTAN BİR PAKET GELDİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, paketin, geçen yılın ikinci yarısında döviz ve faizdeki yükselme sebebiyle finansmana ulaşamayan şirketlere can suyu olacağını ifade etti. Kararla KOBİ’lerin daha fazla üretmesine, büyümeye devam etmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İLK ETAPTA 80 BİN KOBİ KULLANMIŞTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre yılbaşında açılan ilk destek paketindeki 25 milyar liralık krediden, 80 bin 269 KOBİ yararlanmıştı. İlk pakete 14 banka aracılık ederken, hafta başında kullanıma açılacak krediye 17 banka iştirak edecek. Bu bankalar, Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Kuveyt Türk, ING, Türkiye Finans, Albaraka, Şekerbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak sıralandı.

POZİTİF BÜYÜME İÇİN ÇOK İYİ BİR KATKI OLDU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: KOBİ’lerin ekonomideki payı arttıkça gelir dağılımı da daha adil olacak, milli ekonomimiz daha sağlam yapı üzerinde yükselecek. Kredide sektör sınırlaması olmaması, büyüme için çok önemli.

MEYVELERİNİ HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, paketi dengeleme sürecinin rayında gitmesi açısından olumlu bulduklarını söyledi. Aydın “İkinci paketin meyvelerini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz” dedi.

TEŞVİKTE FIRSATLAR EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz” diye konuştu.