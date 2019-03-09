Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sokak aydınlatmalarının kesintisiz olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlerine devam eden Bakanlık, 2018 yılında yanmayan lambaları tespit etti. Denetimlerde 13 bin 170 yanmayan armatür tespit edilirken, bunların 3 bin 182’sinin EPDK tarafından incelendiği öğrenildi. Bu incelemeler sonrası bin 963 lamba için sorumlu elektrik dağıtım şirketlerine, toplamda 1 milyon 122 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca Bakanlığın genel aydınlatma ödemeleri kapsamında geçtiğimiz yıl 21 şirkete toplamda 1,8 milyar lira ödeme yaptığı ifade edildi. Genel aydınlatma kapsamındaki aydınlatma tesislerinin enerji giderleri; Bakanlığın bütçesine konulan ödenek ile, ilgili belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanıyor.

Kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler, halkın ücretsiz kullanımına açık, belediye tarafından cadde, sokak adı verilmiş konut kooperatifleri ve siteler ile köy, mezra gibi şehir merkezi dışında kalan kırsal yerler, genel aydınlatma kapsamında yer alıyor.