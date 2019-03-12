Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün dünya liderleri, Fransa’nın Cannes şehrinde bugün MIPIM 2019’da bir araya geliyor. 206 firma ve kuruluşu temsil edilen Türkiye, fuarda üst düzey katılımla temsil ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un da katılacağı MIPIM’de 12-15 Mart tarihleri arasında Avrupa, Orta DOğu, Asya ve Uzak Doğu ülkeleri ile Rusya ile yapılacak görüşmeler ön plana çıkıyor. MIPIM’in bu yılki teması ‘Geleceği Aramak’ ana temasıyla gelecek 30 yılın trendleri üzerinde yoğunlaşacak. 360’ın üzerinde konuşmacının görüşlerini paylaşacağı organizasyonda, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde 5’inci defa İstanbul Çadırı kurulacak. GYODER, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği bünyesindeki kurulşlar, Fuzul Yapı, Sabri Paşayiğit Mimarlık, Yeditepe Gayrimenkul, Kalyon Holding, BOSS4 Gayrimenkul, katılacaklar arasında sıralanıyor. Uluslararası başarıları bulunan ve AKM projesini yürüten Tabanlıoğlu Mimarlık, ‘Tersane İstanbul’ projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da “Geleceğin En İyi Mega Projesi” kategorisinde finalistler arasında yarışacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türk inşaat sektörünün 30 yılda çok hızlı ilerleme gösterdiğini, yurt içi ve dışında çok önemli bir marka haline geldiğini belirterek, bu organizasyonun tüm katılımcılar için yararlı iş birliklerine zemin oluşturmasını diledi. ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da “Sayın Bakanımızın fuara gelerek destek vermesi sebebiyle kendisine müteşekkiriz” dedi.

İSTANBUL DUBAİ'DEN DAHA PAHALI

Yapılan bir araştırmayla, dünyanın en pahalı merkezlerini sıralandı. Londra Merkezli kuruluşun araştırmasına göre, danyanın çeşitli merkezlerinde 1 milyon dolara ne kadar büyüklükte mülk alınabileceği araştırıldı. Buna göre, 1 milyon dolarlık tutarla Monaco’dan sadece 16 metrekarelik mülk satın alınabileceği görüldü. Aynı para ile Dubai’den 143 metrekare, İstanbul’dan 109 metrekarelik mülk alınabiliyor. Listeye göre aynı paraya Miami’den 93 metrekare, Paris’ten 46 metrekare, New York ve Londra’dan 31 metrekare mülk almak mümkün.

2020’DE MIPIM TÜRKİYE'DE OLSUN...

ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM Türkiye için görüşmelerin sürdüğünü, MIPIM’i 2020’de Türkiye’de gerçekleştirmek için hedef koyduklarını ifade etti ve “5-6 yıldır bunun için özel çalışma yapıyoruz. İstanbul’u global gayrimenkul yatırımcılarının buluşma noktası haline getireceğiz” dedi.

1 MİLYON DOLAR NEREDE, KAÇ METREKARE?

¥ Monaco: 16 metrekare

¥ Hong kong: 22 metrekare

¥ Londra: 31 metrekare

¥ New York: 31 metrekare

¥ Singapur: 36 metrekare

¥ Los Angeles: 39 metrekare

¥ Cenova: 41 metrekare

¥ Paris: 46 metrekare

¥ Sidney: 52 metrekare

¥ Şangay: 57 metrekare

¥ Beijing: 67 metrekare

¥ Tokyo: 67 metrekare

¥ Berlin: 73 metrekare

¥ Miami: 93 metrekare

¥ Mumbai: 100 metrekare

¥ İstanbul: 109 metrekare

¥ Dubai: 143 metrekare

¥ Cape Town: 177 metrekare

¥ Sao Paulo: 200 metrekare