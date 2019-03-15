Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ABD’nin Türk çeliğine getirdiği kota uygulaması mutfak ürünleriyle aşılacak. Yassı çelik yerine mamul ürünlerle hem ihracat artacak hem de mutfak eşyalarındaki Çin’in ağırlığı sona erecek. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ABD’nin her yıl 40 milyar dolarlık mutfak ürünleri ithalatı yaptığına dikkat çekerek, 2018’de yüzde 33 ile en fazla ihracat artışı sağladıkları ülke olduğunu söyledi. 2018 yılında toplamda 1,89 milyar dolarlık endüstriyel mutfak ürünü ihraç ettiklerini dile getiren Tiryaki “Endüstriyel mutfak ürünlerinde İtalya’nın ardından Avrupa’da ikinci, dünyada 8. sıradayız. Hedefimiz bu sene iki milyar dolara ulaşmak. Genel mutfak ihracatı ise 4,5 milyar dolar. Hedef pazarlarımız ABD, Rusya ve Hindistan” dedi.

ABD’NİN “B PLANI” TÜRKİYE

Bu pazarda ABD’nin son derece önemli olduğuna işaret eden Öztiryaki, özellikle Çin’le başlayan ticaret savaşları sonrasında ciddi bir fırsat oluştuğunu ve Türkiye’ye kapı açıldığını kaydetti. ABD’nin mutfak pazarının en büyük ülkesi olduğunu ifade eden Öztiryaki, önce endüstriyel mutfak ürünleri ile başlayıp arkasından diğer alt sektörlerle ABD pazarındaki etkinliklerini artıracaklarını söyledi. Öztiryaki “ABD’de Çin ürünleri daha çok tercih ediliyor. Orada Çin ürünleri bir kültür hâline gelmiş. Malum ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yaşanıyor. Dolayısıyla oradaki alıcıların bir B planına ihtiyacı var. Kırk milyar dolarlık pazarda B planı ise biziz. Biz bunun binde bir-ikisini bile yapmıyoruz. Bunu artıracağız” diye konuştu. Öztiryaki, sosyal medya üzerinden yapacakları etkinliklerle ABD’ pazarından Türk mutfak ürünlerinin bilinirliğini artıracaklarını belirterek şöyle konuştu: New York’ta, San Francisco’da, Chicago’da, Los Angeles’ta ve Miami’de Türk mutfak ürünleri ile Amerikalıları ve şefleri buluşturacak organizasyonlar yapacağız. Sosyal medyada etkili insanlarla iş birliği yapacağız, bloggerlar ile çalışacağız ve Türk ürünlerinin bilinirliğini artıracağız. ABD’de Çin algısını yıkacağız.

AFRİKA’YA ODAKLANACAK

ABD pazarı dışında Ticaret Bakanlığının hedef olarak gösterdiği Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya’nın yanında Afrika pazarına özel bir önem vereceklerini anlatan Öztiryaki şöyle devam etti: Afrika’da şu anda kaliteli ürünleri değerinde fiyata satan bir ülke konumundayız. Eskiden bölgede sadece Kuzey-Güney hattında ticaret yaparken artık Nijerya’dan Kenya’ya uzanan Doğu-Batı hattında yer almayı ve Afrika’yı Türk ürünleri ile buluşturmayı hedefliyoruz.

YABANCI ÖĞRENCİYE İKİ YIL ÇALIŞMA İZNİ VERİLSİN

Türkiye’deki 125 bin yabancı öğreci olduğunu belirten Öztiryaki “Bu öğrencilere mezun olduklarından itibaren minimum iki senelik çalışma izni verilmesini talep ediyoruz. Böylece burada çalışan yabancı öğrenciler ülkelerine döndükten sonra bizim gönüllü elçilerimiz hâline gelebilir” dedi. Ayrıca ticari ateşelerin yanında sektörel elçi önerisinde bulunan Öztiryaki, konuya Ticaret Bakanlığının sıcak baktığını söyledi.

İHRACAT FİRMALARI ELEMAN ALIMINA BAŞLADI

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ekonomide yılın ikinci yarısında bir toparlanma beklediklerini belirterek bunu şimdiden yansımalarını gördüklerini söyledi. İhracatçıların elaman alımına başladığına dikkat çeken Öztiryaki “İç pazarda da canlanma olacağını bekliyoruz. Ayrıca böyle zamanlarda ihracatın önemi daha iyi anlaşılıyor. Firmalar üreminin en az yüzde 50’sini ihracat ederse sıkıntı yaşamaz” dedi.