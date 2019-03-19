Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan meselesini çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019’a kadar yapılacak. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu belge, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan yapılar için geçerli olmayacak. Antalya’da birçok fırsatçının, 1 Ocak 2018’den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaparak, hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma, hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı belirlendi. Şehrin kırsal kesiminde olduğu kadar, özellikle Kaş Çukurbağ ve bazı sahil bölgeleri başta olmak üzere Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 640 kilometrelik sahil şeridinde değeri milyonlarca lira tutarındaki hazine arazilerini hedef seçen fırsatçılar, hem vatandaş şikâyetleri, hem de müfettişlerin arazinin uydu görüntüleriyle 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrasındaki hâlini karşılaştırmasıyla tek tek ortaya çıkarılıyor. 145 bin 33 Yapı Kayıt Belgesi’nden 65’inin şikâyetler ve denetimler sonucu 1 Ocak 2018’den sonra yapıldığının belirlenmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Müfettişlerin tespitlerine göre 350 inşaatın devam ettiği, 64 yapının ise belediyelerce yıkıldığı kaydedildi.