Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) ilkini Gaziantep’te “TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi” adıyla düzenlediği açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin ikincisi “TİM Doğu Anadolu Meclisi” olarak Erzurum’da gerçekleştirdi. Erzurum 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9’a yakın bir artışla 18,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle; “Erzurum’un geçmişinde 30–40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. 2012 yılında 46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Bu başarıyı neden koruyamadık? İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum’u da görmemiz işten bile değil” dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ise yaptığı konuşmasında “176 ülkeye 2 milyar dolara yakın ihracat yapan ve 5 ülkeye de sınır kapısı olan birliğiz. Türkiye’de 71 bin ihracatçımız var, bunun 7 bini birliğimizden hizmet almakta. Bölge illerinin kalkınması ihracattan geçiyor. Birlik olarak çok iyi sinerji yakaladık, başta Erzurum olmak üzere bu toplantılar ile bölge illerinin ihracatını artırmak için seferber olduk” diye konuştu. ERZURUM

ANADOLU'YU İHRACATA HAZIRLAYACAĞIZ

TİM Başkanı Gülle toplantıda yaptığı konuşmasında; “Erzurum ilimizin gençlerine, girişimcilerimize, ihracatçılarımıza ihracatın her alanına ilişkin eğitimler verecek, onları hem bu alanda cesaretlendirecek hem de ihracata hazırlayacağız. KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımıza Erzurum’un yanı sıra Ağrı, Iğdır, Van ve Bayburt illerimizden de ihracatçı firmalarımız, girişimcilerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve kanaat önderlerimiz katılım sağlayacak” dedi. Geçen yıl Türkiye’nin ihracatının yüzde 3,3’ünü ileri teknoloji yüzde 34’ü aşkın bir oranını ise orta-ileri teknoloji ürünleri olduğunu hatırlatan Gülle, şunları söyledi: “Erzurum yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde. İlimizin ihracatında ileri teknolojili ürün ihracatı yüzde 8,7, orta ileri teknolojide ise yüzde 38,9 pay alıyor. Bunda, özellikle tıbbi kimyasallar ve cihazlar ile ölçme, kontrol ve test cihazları ihracatının rol aldığını görüyoruz. Bu tablo, bize hangi alanlara yönelmek gerektiği konusunda da çok önemli fikirler veriyor. Türkiye’nin 72 ilindeki 150 üniversitede inovasyonu odak noktasına alan 2 bin 920 kişilik dev bir aileden oluşan İnovaTİM liselerde eğitime başladı. Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri projemizin lansmanını TİM Doğu Anadolu Meclisi Buluşması kapsamında Erzurum’da gerçekleştirdik.”