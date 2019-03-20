Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yönetmelik değişikliğiyle sorunun çözülebileceğini, ortak çalışma yaptıklarını söyleyen Kurum “Vatandaşımızın bu mağduriyetini giderecek düzenlemeyi yapacağız. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda konuşan Kurum, konunun İçişleri ve Sanayi Bakanlığı ile birlikte yönetmelik değişikliğiyle çözüme kavuşacağını söyledi ve “Çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM’lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz. Yangın yönetmeliğini ilgilendiren bölümü de var” dedi.

50 BİN KONUTA 250 BİN BAŞVURU

Türkiye genelinde 2023’e kadar 250 bin sosyal konut yapacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda da bu çalışmayı başlattıklarını bildirdi. Çalışmanın ilk etabının, 50 bin sosyal konut olduğunu ifade eden Kurum, 67 ilde 50 bin sosyal konuta ilişkin sürecin tamamlandığını kaydetti. 6 Mart itibarıyla konut başvurularının alındığını vurgulayan Bakan Kurum, 388 liradan başlayan ve 240 aya varan vadeyle 67 ilde bu projelerin vatandaşların talebine sunduklarını aktardı. 50 bin konuta şu ana kadar 250 bin başvurunun geldiğini bildiren Kurum, 250 binin üzerinde talep olması hâlinde bu talebi karşılamanın devletin görevi olduğunu dile getirdi.

‘İmar barışı’ için 10,5 milyon başvuru

İmar probleminin 13,5 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini söyleyen Kurum “Bugün itibarıyla 10,5 milyon vatandaş İmar Barışı için başvurdu” dedi. İmar Barışını sabote edenler olduğunu söyleyen Bakan Kurum “Kesinlikle takipteyiz. Tarihimize, sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine izin vermeyiz” dedi.

Ankara çevresine iki yeşil koridor

“218 bin çiftçimizi ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı. Ülkemizde tarımı artıracağız, buradaki istihdamı artıracağız, hayvancılığı artıracağız. Mogan Gölü ve Eymir birleşecek. Çevresine çok büyük bir millet bahçesi yapağız. Kente 2 yeşil koridor gelecek.”

Emlak Katılım yarın faaliyette

“Emlak Katılım Bankası 21 Mart itibarıyla işlemlere başlayacak. Banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak. Gerekirse fabrikaya ortak olacak, gerekirse fabrikaya kredi verecek. Belediyeler de 7/24 esasına göre çalışacak, vatandaş hizmete her an ulaşacak.