Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

ANKARA

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), kamu kurumlarının daha hızlı ve verimli çalışması için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte başlayan bu yeni dönemde sayıları 4 bini bulan ihtiyaç fazlası personel, önümüzdeki günlerde başka görev yerlerine nakledilecek. Bu kapsamda DPB, kurumlardan kendisine bildirilen istihdam fazlası personeli, özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teklif edecek. Atama teklifleri yapılırken, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı ile istihdam fazlası personelin il tercihleri dikkate alınacak. İhtiyaç fazlası personelin istediği illerde boş kadro veya pozisyon olmaması durumunda ise diğer illerdeki kurumlara atama teklifinde bulunulacak.

İstihdam fazlası personel için, öğrenim durumundan kaynaklı olarak, görevinde yükselebilecek üst kadro ya da pozisyon teklif edilemeyecek. Şef ve daha üst idari kademelerde bulunan personel içinse kadro veya pozisyon imkânı ve ihtiyaçlar çerçevesinde öğrenim durumuna uygun teklifte bulunulacak.

İHTİYAÇ FAZLASI OLANLARA BOŞ KADRO OLUŞTURULACAK

DPB’nin atama teklifi kurumlara ulaştığı andan itibaren, ihtiyaç fazlası personel vakit kaybedilmeden yeni kurumuna atanacak. Atama teklif edilen yerde, boş kadro bulunmaması durumunda ise merkezden taşraya nakil de dâhil olmak üzere birimler arası kadro aktarımı yapılacak ve boş kadronun oluşması sağlanacak. Şu anda ihtiyaç fazlası olup da hâlâ görevde bulunanların sayısı 2 bin 355 olurken, bin 628 kişi de başka kurumlara sunulmak için teklifte bekletiliyor. Öte yandan DPB verilerine göre 72 çalışan geçtiğimiz aylarda ataması yapılmasına rağmen, çeşitli sebeplerle işe başlamadı.