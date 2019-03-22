Asya ile Avrupa yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Avrasya Tüneli Pazar günü trafiğe kapatılacak
22.03.2019 - 18:00 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Etiketler : Avrasya Tüneli,Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi,
611945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611945.aspx
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