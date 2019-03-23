Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, Türkiye’nin en büyük vizyon projelerinden olacak Kanal İstanbul’u hem ekonomik konjonktürde yaşanan “yavaşlatıcı” gelişmelere hem de haksız eleştirilere ve maksatlı saldırılara rağmen, belli bir program dahilinde hayata geçirecek. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Buradaki gecikmenin sebebi biziz. Bu, aynı zamanda bir şehircilik projesi. İstanbul’un marka değerini yükseltecek olan bir proje... Kanal İstanbul’u 2025’te ülkemize kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak deniz araçları geçer ve burada hayat başlar” dedi.

Turhan, projenin yapım ve planlama ile ilgili kısmının büyük ölçüde tamamlandığının altını çizerek “İnşa edilecek kanalın yeri belli. Kanal boyunca etrafındaki deniz yapıları, liman yapıları, iskeleler ve ticari alanlar, bunların hepsi ayrıntılı şekilde hazırlandı, tamamlandı. Biz bunu imar planlarına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilettik. Bu kanalın etrafında oluşacak şehir planları da 1/100.000 ölçeğinde tamamlandı. Bunun ÇED aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul Projesi’ni “yap işlet devret” yöntemiyle tamamlamayı düşündüklerini belirten Turhan, maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar olacağını söyledi. Turhan, şunları söyledi: Kapasiteyi artırmamız zorunlu. Burada ticari taşıma yapan araçları geçirmek zorundayız. Bunun kurallarını da belirleme yetkimiz mevcut.