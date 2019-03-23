Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Editör Masası’na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi 5 Nisan 03.00’te başlayıp 7 Nisan 00.00’da bitecek. Tüm yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan operatörler, bu tarihten sonra İstanbul Havalimanı’ndan hizmet verecek. İstanbul Havalimanı’ndan 18 Mart’a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı, 372 bin 118 yolcuya hizmet verildi. Yeni havalimanımızın şanına yakışır şekilde, yolcuların uçak bekleme saati, check-in işlemleri ve havalimanına ulaşımıyla ilgili hizmetlerde her türlü ihtiyaçlar tespit edildi, gerekli tedbirler alındı” dedi. Bakan Turhan; kısa kısa şu mesajları da verdi:

l Gebze-Halkalı banliyö hattının 12 Mart’ta açılmasından bu yana, Marmaray’ın günlük yolcu sayısı yüzde 112 artışla 468 bine çıktı.

l Yatırımlarımızla Avrupa’dan gelen bir araç otoyoldan çıkmadan, şehir trafiğine girmeden Şanlıurfa’ya, Cilvegözü’ne kadar gidebilecek.

l AB hibe kredilerinden aldığımız parayla, bir ay önce ihalesini yaptığımız İstanbul-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin temelini 3 Mayıs’ta atacağız.

l Siemens’e sipariş edilen YHT setlerinin ilk partisi kasımda teslim edilecek. Kalan 9 seti, her ay bir adet olmak üzere 2020’de tamamlanacak.

THY hazır

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 5 Nisan’da saat 03.00’te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine hazır. Küresel havacılık tarihinde benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde, 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. THY’nin Atatürk Havalimanı’ndaki son uçuşu Singapur’a, taşınma sonrası İstanbul Havalimanı’ndaki ilk uçuşu ise Ankara’ya yapılacak. Taşınma sürecinde 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte, 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 800 tır, iki havalimanı arasında yollarda olacak. Tırlar toplamda 400 bin kilometre yol katedecek. Bu, dünyanın çevresini 10 defa dönmeye eşdeğer bir mesafe... İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Burası, 250’si dış hatlar olmak üzere 300’den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.