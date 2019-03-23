Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok gelişen ülke para birimi de değer kaybetti. Küresel büyüme endişeleri, Brexit belirsizliği gibi riskler, FED sonrası olumlu havayı bozdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamalarına karşılık vermesi tansiyonu yükseltti. Merkez Bankası, gelişmeleri dikkate alarak haftalık repo ihalelerine ara verdi. Böylece yüzde 24 olarak uygulanan politika faizinin; koridorun üst bandı olan yüzde 25,50 ve Geç Likidite Penceresi olan yüzde 27’ye kadar çıkmasının yolu açıldı.