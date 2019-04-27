Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, 16 yıllık patent ve marka verilerini açıkladı. İkinci Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması lansman toplantısında konuşan Asan, “Türkiye sınai mülkiyet alanında son yıllarda önemli gelişme kaydeden ülkelerin başında gelmektedir. Marka başvurusunda Avrupa’da birinciyiz. 2002 yılında 414 olan yerli patent başvuru sayımızı, 2018 yılı sonunda 18 kat artışla 7 bin 349’a çıkardık. Dünya sıralamasında 42’nci sıradan 13’üncü sıraya yükseldik. 2002 yılında 85 olan uluslararası patent başvuru sayımızı da, 19 kat artırarak bin 578’e yükselttik. 2002 yılında 73 olan tescilli patent sayımız, 2018 yılında 38 kat artışla 2 bin 850’ye ulaştı” dedi. Marka konusundaki verileri de paylaşan TÜRKPATENT Başkanı Asan “2002 yılında 36 bin 429 olan marka başvurumuzu 3,3 kat artırarak 120 bine çıkardık. Son 16 yılda marka başvurularında 23’üncü sıradan 9’uncu sıraya yükseldik” diye konuştu. Yarışmayla, patent konusundaki farkındalığın artacağını vurgulayan Asan; birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve ilk 10’a girenlere beşer bin lira ödül verileceğini söyledi.