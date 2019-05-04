Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İnovasyon Haftası’nda gençlere seslenen Demir “Bir şeyleri araştırma ve öğrenme duygusu hepimizin içinde var. Önemli olan zamanla bu duyguyu kaybetmemek. Bu duyguyu kaybetmeyince insan, bu buluşlara ve neticelere doğru gitmeye başlıyor. Eğer bir şey insan yapısıysa bu ülkede daha iyisi yapılabilir. Buna yürekten inanın” dedi.

VİZYONER GENÇ PORTALINA GİRİN

Bu noktada gençlere çok iş düştüğünü ifade eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: Bizim neslin, kendimin, şu anda gençlerin düşünme noktasında, dünyayı kavrayış noktasında ne düşündüklerini anlayacak noktada olduğunu düşünmüyorum. Onun için ne yapmamız lazım? Sürekli dinlemek, onlardan görüş almak lazım. Gençlere çok önem veriyoruz. Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada. Çeşitli yarışma ve projelerle ilgili sürekli desteğimiz olacak. T3 Vakfına teşekkür ediyoruz. Çünkü alanda insan lazım. Sivil toplum kuruluşları bizim için çok önemli. Bu sadece T3 Vakfı ile kalmamalı.

İTİRAZ EDİN, SORGULAYIN

Teknoloji alanında vakıf ve kulüplerin oluşturulması gerektiğine işaret eden Demir, şunları kaydetti: Türkiye’nin geleceği gençlerde. Sizleri sıra dışı düşünmeye, bazen itiraz etmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bizler başta olmak üzere sorgulayın. Fikirlerinizi bekliyoruz. Gençler dip dalga. Bu dip dalgayı bekliyoruz. Tıkanmışlığı aşmak için çeşitli yöntemler, kanallar geliştirmek zorundayız. Bu konuda da bizlere yol gösterin. Fikri olan bir arkadaşımız tıkanmış hissediyorsa, bunu açamıyorsak, bunu her türlü şekilde gerçekleştirilmesi, önünüzü açmamız lazım.