Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DorukNet tarafından ilk kez düzenlendiği 2002 yılından bugüne kadar, çoğunluğunu günümüzün en büyük internet girişimlerinin oluşturduğu yüzlerce projeyi ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri, 21 Haziran’a kadar sürecek başvuru süreciyle proje kabulüne devam ediyor. Yapılan duyuruya göre 17 yıldır sayısız başarılı projeyi hayata geçiren proje sahiplerini ödüllendirme ve farklı projelerin duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl markaların kurumsal iletişim, dijital pazarlama ve marka temsilcilerini; ajansların ise kreatif tasarımcıları, kod geliştiricileri ve proje yöneticilerini 17’nci kez onore edecek.

İnternet sektörünün gelişiminde ve farkındalık oluşturulmasında önemli bir rol oynamış, günümüzde ise önemli bir prestij göstergesi ve başarı standardı olarak kabul edilen Altın Örümcek Ödülleri, web projeleri için sunduğu toplam 31 kategoriyle öne çıkıyor.

Yeni kategori ‘dijital pazarlama’

Sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalar ile birlikte web sitelerinin de dönüşüm geçirdiği bugünlerde, Altın Örümcek Ödülleri “Dijital Pazarlama” kategorileriyle bütünleşik pazarlama süreçlerinden oluşan dijital kampanya ve projeleri de değerlendiriyor.

Sosyal Medya, Online Reklam Kampanyası, Entegre Kampanya ve E-Posta Pazarlama olmak üzere 4 alt kategoriden oluşan Dijital Pazarlama, markalar ve ajanslar için projelerini tanıtmak, ödüllendirmek ve daha çok kullanıcıya ulaşmak için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Türkiye’nin her yerine ulaşıyor

Altın Örümcek Ödülleri son yıllarda, İstanbul merkezli olmayan onlarca dijital pazarlama ajansının da başvurularını almaya başladı. Özellikle bölgesel oyuncuların da kendisini tanıtması için önemli bir vitrin sayılan Altın Örümcek Ödülleri, alanında uzman, sektörde kendini kanıtlamış birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilerek sahiplerine ulaşıyor.

Altın Örümcek Ödülleri, 21 Haziran’da sona erecek başvuru döneminin ardından, 8 Temmuz’da jüri değerlendirmeleriyle devam edecek. Ödül töreni Ekim ayında gerçekleştirilecek.