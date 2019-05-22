Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell dijital işbirliği yaptığı Galatasaray’ın 22’nci şampiyonluğunda taraftarlara unutulmaz bir hediye vermeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızı Destek Paketleri’nden Şampiyon paketi alarak takımlarına destek olan Galatasaray taraftarlarının her birine bugüne kadar toplamda 126,6GB hediye eden Turkcell, sarı-kırmızılıların 22’nci şampiyonluk sevincine de ortak oluyor.

Yapılan açıklamaya göre; ‘şampiyon’ pakete sahip taraftarlara 22’nci şampiyonluğu dijital ortamda rahat rahat kutlayabilmeleri için 22GB hediye ediyor. Hediye internetler Galatasaray’ın son hafta deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının oynanacağı 24 Mayıs Cuma günü taraftarların hatlarına yüklenecek. Turkcell 22GB hediyesinden mevcut ‘Şampiyon’ paket sahiplerinin yanı sıra son hafta oynanacak maç öncesine kadar ‘Şampiyon’ paketi alan Galatasaray taraftarları da yararlanabilecek.