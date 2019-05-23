Ankara’dan 11.15, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.00’de kalkacak ilave YHT’lerin bilet satışları başladı. Sadece YHT’lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi’ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT’lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı. YHT’lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı.
YHT’lere bayram için ek sefer
23.05.2019 - 04:10 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran’da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak.
Etiketler : yht,yht seferleri,
626523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/626523.aspx
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