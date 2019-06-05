Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu. Genel Ticaret Sistemi kapsamındaki ihracat yüzde 5,4 artış gösterirken, savunma ve havacılık sektörü yüzde 37’lik ihracat artışı ile ilk sırada yer aldı.
Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı. ABD’yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar’a ihracat yüzde  1.327,7 arttı. Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.
Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

SAVUNMA İHRACATINDAKİ 10 ÜLKE

ÜLKE     2018        2019      DEĞİŞİM
ABD    291.884    352.624    20,8    
KATAR    8.619    123.056    1327,7    
ALMANYA    100.801    107.464    6,6    
UMMAN    71.906    100.671    40    
BAE    3.323    63.254    1803,5    
HOLLANDA    33.202    33.665    1,39    
HİNDİSTAN    34.674    30.327    -12,5    
BİRLEŞİK KRALLIK    23.636    27.603    16,7    
SUUDİ ARABİSTAN    7.302    21.399    193    
AZERBAYCAN    16.073    19.187    19,3    

 