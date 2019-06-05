Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu. Genel Ticaret Sistemi kapsamındaki ihracat yüzde 5,4 artış gösterirken, savunma ve havacılık sektörü yüzde 37’lik ihracat artışı ile ilk sırada yer aldı.

Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 20,8 arttığı ABD, 352 milyon 624 bin dolarla sektör dış satımında ilk sırada yer aldı. ABD’yi, 123 milyon 56 bin dolarla Katar izledi. Katar’a ihracat yüzde 1.327,7 arttı. Almanya, yüzde 6,6 ihracat artışı ve 107 milyon 464 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Umman, yüzde 40 artışla sektörün ihracatında 100 milyon 671 bin dolarlık yer tuttu.

Söz konusu dönemde, Güney Afrika, Bahreyn, Fransa, Rusya, Çad, Ukrayna, İspanya, Güney Kore, Meksika, Malezya, Filipinler, Kolombiya, Tayland, Avusturalya, Guatemala, Brezilya, Arjantin ve Mali’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

SAVUNMA İHRACATINDAKİ 10 ÜLKE

ÜLKE 2018 2019 DEĞİŞİM

ABD 291.884 352.624 20,8

KATAR 8.619 123.056 1327,7

ALMANYA 100.801 107.464 6,6

UMMAN 71.906 100.671 40

BAE 3.323 63.254 1803,5

HOLLANDA 33.202 33.665 1,39

HİNDİSTAN 34.674 30.327 -12,5

BİRLEŞİK KRALLIK 23.636 27.603 16,7

SUUDİ ARABİSTAN 7.302 21.399 193

AZERBAYCAN 16.073 19.187 19,3