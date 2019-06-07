Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve akrabalardaki çocukların yanı sıra bayram sırasında karşılaştıkları çocuklara vermek için günler öncesinden para bozduran Malezyalı Müslümanlar, bayram harçlıklarını yeşil zarfların içine koyuyor. Duit raya, genellikle akraba ziyaretlerinin yanı sıra vakıf veya derneklerin düzenlediği bayramlaşma törenlerinde de çocuklara dağıtılıyor. Geleneksel bayram harçlığı sadece çocuklara değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi yetişkinlere de veriliyor. Bu gelenek yüzyıllardır sürüyor. Malezyalı siyasetçiler ise genellikle bayram namazı sonrası cami çıkışında harçlık dağıtıyor.