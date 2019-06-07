Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Kurum, bir rehber hazırlayarak uyulması gereken kuralları belirledi. İki kısma ayrılan rehberde ilk olarak güncel ulusal meslek standardında değişiklikler yapıldı. Diğer yandan güncel ulusal yeterlilik formatında birtakım değişikliklere gidildi. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite gereklilikleri, çalışma ortamı, malzeme araç gereç ve hataları giderme başlıkları yeniden ele alındı. Öte yandan, kurum, yeni düzenlemeleri de hayata geçirecek. Yetkilendirmiş kuruluşların yaptığı sınavlarda usulsüzlük yapıldığı anlaşıldığı takdirde caydırıcı önlemler devreye girecek. İlk olarak, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacak, ardından ilgili adayın sınavları ve belgeleri iptal edilecek.