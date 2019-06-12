Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarda geçen yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet araç satışı gerçekleştirilmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre toplam pazardaki otomobil satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,71 azaldı ve 234 bin 645’ten 120 bin 354’e geriledi. Hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 52,56 olarak gerçekleşti ve bu dönemde 32 bin 102 ticari araç satıldı. Geçen yıl 67 bin 666 araç satılmıştı.

DİZELDE GERİLEME

Avrupa ülkelerinde yasaklanmaya başlayan dizel otomobil satışlarındaki azalma dikkat çekti. Mayıs sonunda 1.600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 50, 1.600-2.000 cc aralığındı motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50 ve 2.000cc üstü araçlarda yüzde 35,1 azalma kaydedildi. Aynı dönemde otomobil pazarının yüzde 86,5’ini vergi oranları düşük olan A, B, C segmenti araçlar oluşturdu. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51,7’lik pay ve 62 bin 198 adetle sedan otomobiller oldu.