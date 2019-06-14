Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsatla uygunsuz yapıların kayıt altına alınması amacıyla hayata geçirilen ‘imar barışı’nda son gün yarın... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İmar barışı, vatandaşımızın mülkiyet problemlerini gidermeleri; elektrik, su, doğalgazla alakalı hizmetleri alabilmeleri açısından yapılmış bir düzenleme ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapılarımızı ilgilendiriyor. Başvurumuzu daha önce gelen talepler doğrultusunda iki defa uzattık. 15 Haziran 2019 tarihinde süre artık tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil” dedi.

Bu süreçte imar barışından yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşın faydalandığına işaret eden Bakan Kurum “Şu an için yatırılan toplam bedel, yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira. İstanbul 1 milyon 747 bin başvuru ile ilk sırada yer aldı. İzmir 811 bin 452 ile ikinci, Ankara 469 bin başvuruyla üçüncü sırada. Ödeme süresi 30 Haziran’da tamamlanacak. Bu süreçten vatandaşlarımız, yüzde 90 oranında faydalandı. Bu, memnun ediyor. Tabii kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımını belediye başkanlarımızla, valilerimizle birlikte yapacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Bunun ikinci aşaması da var. Kat mülkiyetine geçecekler. Artık buraları teminat, ipotek gösterebilecek bir sürece girmiş olacaklar. Burada da vatandaşımızın mağduriyetini engellemek adına Meclis’te gerekli düzenlemeleri yapıyoruz” diye konuştu.