Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Özel İdaresince Fırtına Vadisi’nde mühürleme işlemleri yapılan ve yıkım kararları alınan 21 kaçak ve ruhsatsız yapıdan 4’ünün yıkımının ihale sonucu işi alan firma tarafından, 11’nin ise kaçak yapı sahipleri tarafından yıkımının tamamlandığını belirtti. Çeber, yıkımlar sürerken diğer taraftan yenilerinin temelinin atıldığını belirterek, vatandaşın vurdum duymazlığı karşısında isyan etti. Çeber, “Bu benim arkadaşlarımla beraber çokta zevk alarak, zevkle yürüttüğümüz bir süreç değil. Keşke bu binalar hiç yapılmasaydı, keşke herkes kanunlara uysaydı, keşke biz de vatandaşlarımızın bu şekilde üzüleceği şeyleri yapmak zorunda kalmasaydık. Bu doğa, bu çevre, övündüğümüz, gurur duyduğumuz, üzerinde bir sürü projeler düşündüğümüz bu doğayı, bu çevreyi öncelikle korumamız lazım” diye konuştu.