Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önde gelen moda markası Beymen Club, yaz stilini oluşturacak farklı tarz ve modellerdeki elbiselerini sunuyor.

Markanın hazırladığı koleksiyon yeryüzünün farklı perspektiflerinden ve denizin farklı katmanlarından ilham alan elbiseleri barındırıyor. Yaz ruhunu taşıyan canlı renklerdeki tropikal çiçek desenleri, gökkuşağından ilham alan omuzu açık çizgili elbise, renkli geometrik desenli modeller, mavi tonlarındaki degrade elbiseler göz kamaştırıyor.

Koleksiyonda rahat ve konforlu parçaları tercih edenler için de yer alan farklı renklerdeki kırmızı, haki, beyaz renklerde veya çizgili ya da çiçek desenli keten gömlek elbiseler, koton vual midi elbiseler bulunuyor.

Markanın en beğenilen desenlerinden olan şal desenli şifon elbiseler, geleneksel sandık elbiseleri, dantel detaylı elbiseler, pastel renklerle güncellenen midi modeller ise yaz mevsiminin feminen ve romantik görünümlerini oluşturuyor.