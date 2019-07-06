Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin geleceği açısında kritik öneme sahip olan 5G alanında çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi (UUYM5G) projesi kapsamında 5G teknolojilerinde gelinen son nokta gözler önüne serildi.

5G teknolojileri, önceki nesil mobil haberleşme teknolojilerinden tamamen farklı ve devrim niteliğindeki yenilikler getireceğinden liderlik konumunda olmayı hedefleyen ülkeler için politik, ekonomik ve askeri alanlarda dijitalleşme ve genişleme için büyük stratejik önem taşıyor. Hâlihazırda, ABD, Çin, Güney Kore, İsveç, Finlandiya ve Japonya gibi ülkeler 5G teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Türkiye’de de 2017 yılında önemli adımlar atıldı. OSTİM önderliğinde 130’dan fazla firma ile kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) altındaki 16 firma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi (UUYM5G) projesi başlatıldı. Her yıl mobil işletmeciler tarafından 4.5G teknolojisine ilişkin yaklaşık 1,5 milyar TL’lik donanım ve yazılım yatırımı yapıldığı ve 5G teknolojisinde de benzer yatırım trendinin süreceği dikkate alındığında, UUYM5G projesi sonucunda ortaya çıkacak yerli ve millî ürünler ile Türkiye ekonomisine milyarlarca TL’lik katkı sağlanması hedefleniyor. 16 firmanın yanında, 3 mobil işletmeci, üniversiteler ve akademisyenlerin de dâhil olduğu UUYM5G Projesi, 1 Ocak 2018’de TÜBİTAK-TEYDEB onayı ile başladı. 2020 yılında, ilk 5G şebekesi ticari ürünlerinin sahada olması hedeflenen projede, şekillenmeye başlayan üç ürüne ait ilk lansman 14 Mart günü yapılarak önemli bir kilometre taşı daha geçilmişti. Vodafone’un yaptığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ise 5G’de gelinen son nokta gözler önüne serildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun da katıldığı programda, yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen “5G Çekirdek Şebeke” ve “NFVI Sanallaştırma Platformu” tanıtıldı. Görev Kritik Bas Konuş Sistemi senaryoları da Türkiye’de ilk defa uygulandı. Bu teknolojiler 5G üzerinden veri ve ses iletimi dahil olmak üzere 5G şebekelerinin sanallaştırılmasında kullanılacak.