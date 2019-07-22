Bu yılın ilk çeyreğinde TT Mobil 370 bin, Vodafone 184 bin abone kazanırken; Turkcell 554 bin abone kaybetti. Pazar paylarına bakıldığında Turkcell yüzde 41,6, Vodafone yüzde 31,1 ve TT Mobil yüzde 27,3 oranla sıralamada yer aldı. Bu arada birinci çeyrekte mobil trafik hacmi 66,1 milyar dakika olarak gerçekleşti.
128 milyon defa numara taşıdık!
22.07.2019 - 03:42 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 03:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de 80 milyon 926 bin 481 mobil abone bulunuyor. Numara taşıma sayısı ise 128 milyon 300 bin olarak gerçekleşti.
Etiketler : numara taşıma,cep telefonu,
638669 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/638669.aspx
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