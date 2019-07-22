Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk çeyreğinde TT Mobil 370 bin, Vodafone 184 bin abone kazanırken; Turkcell 554 bin abone kaybetti. Pazar paylarına bakıldığında Turkcell yüzde 41,6, Vodafone yüzde 31,1 ve TT Mobil yüzde 27,3 oranla sıralamada yer aldı. Bu arada birinci çeyrekte mobil trafik hacmi 66,1 milyar dakika olarak gerçekleşti.