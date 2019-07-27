Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’da gerçekleştirdiği bir röportajda projenin ‘maliyet ve takvim uyuşmazlığı’ nedeniyle durdurulduğu yönünde açıklamasını detaylandıran Bakan Fatih Dönmez “Kiminle yola devam edeceğiz konusu ileriki günlerde belli olacak” dedi. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Dönmez, Sinop Nükleer Güç Santrali’nin fizibilite raporlarının geçen sene kendilerine teslim edildiğini belirterek “Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustosta sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur. Nükleeri uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz. Akkuyu’da Ruslarla, Sinop’ta Japonlarla, üçüncüyü de Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Çünkü bu tip projeler için yerin belirlenmesi zaten yıllar sürüyor. Kiminle yola devam edeceğiz konusu ileriki günlerde belli olacak. Özetle, Sinop’ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz” diye konuştu.

DİYARBAKIR’DA TESTLER OLUMLU

Yurt içi petrol ve gaz arama faaliyetleri hakkında da bilgi veren Dönmez “Geçtiğimiz yıl 65-70 civarında sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri (TP) olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama bir 30-35 civarında özel sektör sondajları da gelir. Ciddi bir rakam bizim için. TP’nin günlük ortalama üretimi de 45 bin variller civarında seyrediyor. Arkadaşlara ‘Bunu 50 bin üstüne çıkarmamız lazım, artık bu seviyeler bize yetmiyor’ dedim. Keşif ve üretim yapılan Güneydoğu sahalarımız var. Trakya’daki sahalarımız, daha çok gaz sahası. Ama Türkiye’de daha henüz araması yapılmamış İç Anadolu, Doğu Anadolu dâhil birçok yerimiz var. Şimdi buralarda önce jeofizik testlerin, aramaların, yani sismiklerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Birkaç ay önce de Diyarbakır’da bir saha keşfi yaptıklarını hatırlatan Dönmez, orada hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladıklarını, ilk denemenin olumlu olduğunu ifade etti.

MADENDE HEDEF 8 MİLYAR DOLAR

Maden sahaları ihalelerine yoğun ilgi olduğunu belirten Dönmez “İlgi sevindirici. Buraya kurumsal ve mali gücü yüksek firmalar girerse madencilikte sıçrama yapabiliriz. Madencilikte gayrisafi millî hasıladan alınan pay yüzde 1’lerde. Madencilikte ileri ülkelerde bu oran yüzde 5-6’lara çıkıyor. Bu demek ki bizimn en az 2-3 katına çıkarmamız lazım. Teşvik ve düzenleme gerekiyor. Bu alanda başarı hikâyesi yazabiliriz. Şu anda 4 milyar dolar olan ihracatımızı 8 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi.

MİNİ YEKA’LAR YOLDA

Yeni YEKA’larla ilgili son çeyrekte yarışmaya çıkabileceklerini söyleyen Dönmez “Biz güneşin hareketlerini izleyerek doğudan batıya doğru verimli olan iller üzerinde çalışıyoruz. Yine oralarda trafo merkezlerinin teknik açıdan boşluğuna da bakmamız gerekiyor. Çalışma sürüyor” dedi.

SUDAN'DA ALTIN ARIYORUZ

Türkiye’nin enerji alanında Afrika kıtasındaki hedeflerini de değerlendiren Bakan Dönmez “Hem Sudan’da hem de Nijer’de çalışmalarımız var. Sudan’da MTA bir altın sahasını arama hakkını elde etmişti. Orada çalışmalarımız devam ediyor, edecek, sıkıntı yok. Özbekistan’da MTA’nın altın üzerine bir arama ruhsatı var. Nijer iş birliği istiyor, ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

BORLU BULAŞIK DETERJANI YOLDA

Temizlik ürünü Boron’la ilgili satışların 20 bin tona ulaştığını belirten Dönmez “Bu yıl için 25-30 bin ton hedef koymuştuk. Şimdi bunun neredeyse yüzde 75’ine ilk 6 ayda ulaşmış olduk. İkinci 6 ayda da bu hedefimizi aşacağız gibi gözüküyor. Kasım ayı gibi yeni ürünler de piyasaya çıkabilir. Genel sıvı temizlik ürünü diyeceğimiz, renkli-beyaz ayrımı olan bir ürün hazırlanıyor. Sıvıa, yüzey temizleyicisi, bulaşık için bir ürün için de çalışılıyor. Kapasite artışıyla ilgili çalışmalarımız da ayrıca bu talepten dolayı devam ediyor. Toz ve sıvıda renkli ve beyaz ayrımı olmak üzere çamaşırda da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.