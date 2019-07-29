Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Vakfının desteği ile Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi (Adıyaman BİLSEM) “İşimiz Bilim Gücümüz Sanat” projesi başlattı. Bu sayede Adıyaman’a bağlı Sarıharman köyünde yaşayan yüzlerce çiftçi, çocuğunu bilim ve sanatla tanıştırdı. İlk ve ortaokul düzeyindeki çocuklar, profesyonel eğitimciler tarafından 11 farklı atölyede ders gördü. Miniklere, robot tasarımı, kodlama, fen, biyoloji, el sanatları, görsel sanatlar, İngilizce, yazarlık gibi eğitimler verildi. Proje hakkında konuşan Adıyaman BİLSEM Kurum Müdürü Dr. Fuat Tokur “Çocukluk döneminde alınan eğitim, gelecekteki hayat şartlarının belirlenmesine doğrudan etki edebilmektedir. Biz bu projeyle çocukların ufkunu genişletmeyi, onlara ilham vermeyi amaçladık. Böylelikle, ailelerinin de destekleriyle, tarımda erken yaşta çocuk işçiliğinin önlenmesine katkımız oldu” dedi. Sabancı Vakfı Genel Müdiresi Nevgül Bilsel Safkan da “Bu manalı projeye katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Halime Gürbüz