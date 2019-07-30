Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan “Entegre Muhabere Sistemi” su altı ve üstü ses-veri haberleşmesini sağlıyor. Sistem kapsamında; telsiz, uydu, dost-düşman tanıma, muhabere kontrol, mesaj işletim, güç dağıtımı, soğutma gibi unsurlar bulunuyor.