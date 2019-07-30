Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan “Entegre Muhabere Sistemi” su altı ve üstü ses-veri haberleşmesini sağlıyor. Sistem kapsamında; telsiz, uydu, dost-düşman tanıma, muhabere kontrol, mesaj işletim, güç dağıtımı, soğutma gibi unsurlar bulunuyor.
Denizaltılar için yerli ses sistemi
30.07.2019 - 04:42 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile, ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme çözümü üretti.
Etiketler : aselsan,denizaltı,
640463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640463.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER